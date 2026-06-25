Milano 10:35
51.849 +0,41%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:35
10.488 +0,26%
Francoforte 10:36
24.876 +0,55%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un +0,12%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,9256. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,9213. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,9195.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```