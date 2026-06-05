Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un trascurabile -0,2%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,9204. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,9127. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,9281.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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