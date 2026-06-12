Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Lieve ribasso per il cambio Euro / CHF, che chiude in flessione dello 0,25%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,9226 con primo supporto visto a 0,9174. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,9147.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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