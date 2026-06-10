Milano 11:17
50.245 -0,03%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 11:17
10.185 -0,42%
Francoforte 11:17
24.265 -0,69%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un moderato +0,13%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,923, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9185. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9275.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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