Milano 10:09
50.508 +0,96%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
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Londra 10:09
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Francoforte 10:09
24.224 +0,12%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un +0,1%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9242, mentre il primo supporto è stimato a 0,9188. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9296.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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