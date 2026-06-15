Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 14/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 14/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 giugno

Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CHF, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,60%.

Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,9298. Possibile una discesa fino al bottom 0,9225. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,9371.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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