Milano 10:36
51.848 +0,40%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:36
10.488 +0,26%
Francoforte 10:36
24.881 +0,57%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.494,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.395,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.592,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```