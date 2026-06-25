Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.494,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.395,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.592,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)