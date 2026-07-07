Milano 16:28
52.698 -0,49%
Nasdaq 16:28
29.051 -2,18%
Dow Jones 16:28
53.008 -0,09%
Londra 16:28
10.697 +0,43%
Francoforte 16:28
25.522 -1,14%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,31%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.749,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.549,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.950,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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