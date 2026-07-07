Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,31%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.749,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.549,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.950,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)