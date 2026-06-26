Milano 10:30
51.198 -1,13%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:30
10.481 -0,46%
Francoforte 10:30
24.796 -0,79%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Andamento annoiato per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la sessione in ribasso dello 0,35%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.561. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.394,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.727,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```