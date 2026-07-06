Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un misero +0,31%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.768,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.567,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.968,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)