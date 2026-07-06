Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:24
29.811 +1,64%
Dow Jones 21:24
52.996 +0,18%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un misero +0,31%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.768,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.567,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.968,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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