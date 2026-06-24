Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.
Osservando il grafico di breve periodo del FTSE 100, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 10.506,1 e supporto a 10.360,7. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 10.651,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)