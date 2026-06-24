Milano 9:11
51.883 -0,27%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 9:10
10.424 -0,05%
24.763 -0,53%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.

Osservando il grafico di breve periodo del FTSE 100, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 10.506,1 e supporto a 10.360,7. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 10.651,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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