Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta segnando un calo dello 0,74%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52.446. Primo supporto visto a 51.236. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 50.832.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)