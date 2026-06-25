Milano 10:36
51.848 +0,40%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:36
10.488 +0,26%
Francoforte 10:36
24.881 +0,57%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta segnando un calo dello 0,74%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52.446. Primo supporto visto a 51.236. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 50.832.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```