Edil San Felice, accordo quadro da 4 milioni di euro con ASPI su beni sottoposti a tutela

(Teleborsa) - Edil San Felice , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, si è aggiudicata un accordo quadro con Autostrade per l'Italia per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su fabbricati sottoposti a vincolo di tutela presso la Direzione Generale di Firenze.



L'accordo quadro, aggiudicato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Edil San Felice e Fenix Consorzio Stabile, ha un valore complessivo di 4.738.800 euro. La quota di competenza di Edil San Felice è del 90,00% e ammonta a 4.264.920 euro. L'affidamento avrà una durata di quattro anni dalla sottoscrizione e sarà eseguito attraverso successivi contratti attuativi.



L'accesso alla procedura è stato reso possibile dalla categoria OG2 - Beni sottoposti a tutela - e dalle competenze specialistiche di Aurest, già Sogem, realtà di eccellenza nel restauro e nella manutenzione di immobili di interesse storico e architettonico, entrata a far parte del Gruppo Edil San Felice nel 2023. Gli interventi riguarderanno Palazzo Fagnoni, destinato a uso uffici, e la Chiesa di San Giovanni Battista a Campi Bisenzio, conosciuta anche come "Chiesa dell'Autostrada del Sole".



"Questa aggiudicazione ci consente di mettere a frutto competenze specialistiche che completano il nostro presidio nel settore delle manutenzioni - ha commentato l'AD Lorenzo Di Palma - La categoria OG2 e il contributo di Aurest ci permettono di intervenire su beni sottoposti a tutela di particolare valore, applicando anche a questi contesti gli standard di organizzazione, sicurezza e qualità che caratterizzano il nostro modello operativo. La Chiesa di San Giovanni Battista è un'opera di riconosciuto valore architettonico e simbolico, dedicata alla memoria dei lavoratori deceduti durante la costruzione dell'Autostrada del Sole. Intervenire su questo edificio e su Palazzo Fagnoni rappresenta per noi una responsabilità importante e un'ulteriore conferma del rapporto di fiducia con Autostrade per l'Italia".

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