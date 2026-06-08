Milano 17:35
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Ordini industria Germania (MoM) in aprile

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Ordini industria Germania (MoM) in aprile
Germania, Ordini industria in aprile su base mensile (MoM) -3,8%, in calo rispetto al precedente +4,5% (la previsione era -2,2%).
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