Milano
17:35
50.208
+0,63%
Nasdaq
22:00
29.414
+1,58%
Dow Jones
22:01
50.786
-0,16%
Londra
17:35
10.373
+0,05%
Francoforte
17:35
24.616
-0,58%
Lunedì 8 Giugno 2026, ore 22.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Ordini industria Germania (MoM) in aprile
Ordini industria Germania (MoM) in aprile
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
08 giugno 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Germania,
Ordini industria in aprile su base mensile (MoM) -3,8%
, in calo rispetto al precedente +4,5% (la previsione era -2,2%).
Condividi
Leggi anche
USA, Ordini industria (MoM) in aprile
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in aprile
Germania, Prezzi import (MoM) in aprile
Germania, Prezzi produzione (MoM) in aprile
Argomenti trattati
Germania
(37)
Altre notizie
Germania, Prezzi consumo (MoM) in aprile
USA, Scorte industria (MoM) in marzo
Italia, Fatturato industria (MoM) in marzo
USA, Vendite industria (MoM) in marzo
Germania, ordini industria di aprile -3,8% m/m
Ordini macchinari core Giappone (MoM) in marzo
Guide
Modello Redditi Persone Fisiche 2026: quando serve l'ex Unico e cosa cambia rispetto al 730
Il Modello Redditi Persone Fisiche è la dichiarazione fiscale più completa a disposizione dei contribuenti persone fisiche. Per molti resta ancora "l’Unico", nome con cui è stato conosciuto per anni...
leggi tutto