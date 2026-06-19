Francoforte: balza in avanti Aixtron

(Teleborsa) - Bene Aixtron , con un rialzo del 3,29%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Aixtron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 63,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 60,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 65,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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