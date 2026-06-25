Jefferies, utile trimestrale sotto le attese nonostante balzo dell'investment banking

(Teleborsa) - Jefferies , banca di investimento statunitense, ha mancato le stime sugli utili del secondo trimestre, poiché la debolezza nella gestione patrimoniale ha oscurato i guadagni derivanti da solide operazioni di M&A ed equity underwriting. In particolare, l'utile attribuibile agli azionisti ordinari è stato di 226,2 milioni di dollari, pari a 1,02 dollari per azione, nei tre mesi chiusi al 31 maggio, mancando le stime degli analisti di 1,16 dollari per azione (secondo dati LSEG).



"I nostri solidi ricavi netti del secondo trimestre, pari a 2,21 miliardi di dollari, l'utile netto attribuibile agli azionisti ordinari di 226 milioni di dollari, l'utile per azione ordinaria con diritto di voto di 1,02 dollari e il rendimento del patrimonio netto tangibile rettificato del 12,8% riflettono lo slancio e la posizione di mercato che abbiamo costruito in Jefferies", ha commentato il CEO Richard Handler.



"La continua accelerazione delle nostre attività core durante il secondo trimestre ha portato a ricavi netti record nel primo semestre nei settori Advisory, Investment Banking complessivo, Equities, Capital Markets complessivo e Investment Banking e Capital Markets combinati - ha aggiunto - Prevediamo di consolidare ulteriormente questo slancio nei prossimi periodi".



"I ricavi netti dell'Investment Banking sono stati pari a 1,21 miliardi di dollari, in crescita del 57% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente - ha sottolineato Handler - La crescita è stata trainata dal continuo aumento della quota di mercato e da un mercato potenziale in espansione nei nostri settori di Advisory e Equity Underwriting, e rappresenta una performance equilibrata, in quanto nessuna singola commissione di entità eccezionale ha inciso in modo determinante sui risultati".



"Le commissioni di gestione patrimoniale e i ricavi da rendimenti degli investimenti sono stati pari a 46 milioni di dollari, in calo del 35% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente a causa della performance inferiore registrata in diverse strategie di investimento, nonché dell'impatto della nostra strategia di riposizionamento dell'attività attraverso la riduzione del capitale allocato ad alcuni fondi, in linea con l'annuncio fatto lo scorso autunno in cui abbiamo comunicato la nostra intenzione di acquisire il 50% di Hildene - ha spiegato - Nel breve termine, ciò ha comportato un rendimento degli investimenti leggermente inferiore fino al perfezionamento dell'investimento in Hildene, che prevediamo di completare nel terzo trimestre e che dovrebbe avere un impatto positivo immediato sui risultati".

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