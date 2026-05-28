RBC, utile trimestrale di 5,5 miliardi di dollari grazie alla spinta dei mercati dei capitali

(Teleborsa) - Royal Bank of Canada ha registrato un utile netto di 5,5 miliardi di dollari per il trimestre al 30 aprile 2026, in aumento di 1.119 milioni di dollari, pari al 25%, rispetto all'anno precedente. L'utile per azione è stato di 3,85 dollari, in crescita del 27% rispetto allo stesso periodo, a testimonianza della crescita registrata in tutti i segmenti di attività. L'utile netto rettificato e l'utile per azione rettificato, rispettivamente di 5,6 miliardi di dollari e 3,90 dollari, sono aumentati del 23% e del 25% rispetto all'anno precedente. Tutti gli importi sono espressi in dollari canadesi.



"I risultati del secondo trimestre dimostrano la nostra capacità di generare una redditività elevata e valore a lungo termine per gli azionisti, supportata da una solida crescita nelle nostre attività diversificate e da una solida situazione patrimoniale - ha commentato il CEO Dave McKay - Guardando al futuro, restiamo concentrati sulla costruzione della banca del futuro e sull'evoluzione in linea con le esigenze di coloro che serviamo".



L'utile ante accantonamenti e imposte di 8 miliardi di dollari è aumentato di 1,1 miliardi di dollari, ovvero del 15%, rispetto all'anno precedente, principalmente grazie a maggiori ricavi nel settore Capital Markets, trainati dalla solida performance di Global Markets e Corporate & Investment Banking, e a maggiori ricavi da commissioni nel settore Wealth Management, che riflettono l'apprezzamento del mercato e le vendite nette.



L'utile netto nel settore Capital Markets, pari a 1.484 milioni di dollari, è aumentato di 282 milioni di dollari, ovvero del 23%, rispetto all'anno precedente, principalmente grazie ai maggiori ricavi nei settori Global Market e Corporate & Investment Banking. Questi fattori sono stati parzialmente compensati da maggiori imposte, dovute a variazioni nella composizione degli utili, e da compensi più elevati a fronte di risultati migliori.



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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