CFO SIM, utile 2025 sale a 1,17 milioni di euro. Masse gestite a 534 milioni

(Teleborsa) - CFO SIM, intermediario finanziario indipendente focalizzato sull'attività di family office, private banking e investment banking, ha chiuso il 2025 con un utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo in aumento del 21,4% a 1,17 milioni di euro. I ricavi totali hanno segnato un +11,2% a 14,36 milioni di euro, le commissioni attive un +11,3% a 13,42 milioni di euro, il ROE si è assestato al 14,21% (10,15% nel 2024), il ROI all'8,52%. Le masse gestite sono aumentate del 16,8% a 534 milioni di euro.



Tutte le principali linee di business - Family Office, Private Banking e Investment Banking - risultano in espansione. L'analisi dei ricavi commissionali evidenzia inoltre una crescita diffusa dei servizi core, con particolare dinamismo dei servizi di wealth management (sia per il Family Office sia per il Private Banking). Scendendo nei dettagli, la consulenza in materia di investimenti mostra un +34,7% a 3,32 milioni di euro, le gestione di portafogli un +27,3% a 4,12 milioni di euro, il collocamento un +68,6% a 0,33 milioni di euro, altri servizi un +27,8% a 2,68 milioni di euro.



"I risultati del 2025 confermano la solidità del nostro modello di business e la validità della strategia di crescita perseguita in questi 25 anni di storia - ha dichiarato l'AD Andrea Caraceni - In uno scenario macroeconomico e geopolitico ancora complesso, abbiamo registrato una crescita a doppia cifra dei ricavi e dell'utile, ampliato la presenza territoriale e rafforzato la nostra struttura. Il 25° anniversario rappresenta non solo un traguardo, ma il punto di partenza per una nuova fase di sviluppo".



Nel corso dell'esercizio, il Gruppo ha proseguito il piano di espansione sul territorio nazionale con l'apertura dell'unità locale di Piacenza e dell'unità locale di Vicenza, portando a sei i presidi territoriali (Milano sede principale, San Donato Milanese - (MI), Venezia Porto Marghera, Pordenone, Piacenza, Vicenza) cui si aggiunge l'ufficio dei consulenti finanziari di Cles (TN). Successivamente alla chiusura dell'esercizio, c'è stato l'acquisto della proprietà delle unità immobiliari in Milano, via dell'Annunciata 23/4 che dal 2003 costituiscono la sede, fino ad allora condotte in locazione, in un'operazione che rappresenta un investimento strategico del Gruppo. L'organico al 31 dicembre 2025 si compone di 55 risorse (13 dirigenti, 18 quadri, 16 impiegati, 11 apprendisti).

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