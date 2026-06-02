Londra: scambi in positivo per Antofagasta
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia mineraria, che tratta in utile del 3,38% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Antofagasta più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda sudamericana estrattrice di rame sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43,33 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 41,76. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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