Londra: brillante l'andamento di Games Workshop

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società inglese che produce figurine e giochi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Games Workshop rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Games Workshop mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 224,2 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 218,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 230,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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