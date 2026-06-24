Milano 17:35
51.639 -0,74%
Nasdaq 21:18
29.000 -1,18%
Dow Jones 21:18
51.899 +0,45%
Londra 17:35
10.462 +0,31%
Francoforte 17:35
24.740 -0,62%

New York: brusca correzione per Robinhood Markets

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Robinhood Markets
Si muove in perdita l'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,33% sui valori precedenti.
Condividi
```