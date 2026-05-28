Piazza Affari: in acquisto Ferragamo
(Teleborsa) - Rialzo per la maison del lusso, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,58%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore Ferragamo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della casa di moda italiana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9,6 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 8,855. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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