Milano 15:12
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Nasdaq 24-giu
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Dow Jones 24-giu
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Redditi personali USA (MoM) in maggio

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Redditi personali USA (MoM) in maggio
USA, Redditi personali in maggio su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,4%).
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