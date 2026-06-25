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USA, a maggio spese e redditi personali accelerano oltre le attese entrambi a +0,7% su mese

Macroeconomia
USA, a maggio spese e redditi personali accelerano oltre le attese entrambi a +0,7% su mese
(Teleborsa) - In aumento i redditi delle famiglie americane, così come le spese personali. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali sono aumentati dello 0,7% a maggio rispetto al +0,4% del mese precedente (rivisto da +0,5%) e contro il +0,6% atteso dagli analisti.

I redditi personali hanno registrato anch'essi un incremento dello 0,7%, rispetto al dato flat del mese precedente e del +0,4% stimato dal consensus.



(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)
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