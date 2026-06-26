Analisi Tecnica: EUR/CHF del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Seduta debole per il cambio Euro / CHF, con chiusura in calo a 0,9211.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,9239. Primo supporto visto a 0,9197. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,9183.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)