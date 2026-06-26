Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Milano, che chiude con una variazione percentuale dello 0,28%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 52.542. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 51.332. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 50.880.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)