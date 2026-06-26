BCE razionalizza linee guida di vigilanza bancaria: 40 pubblicazioni eliminate su 130

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea ha avviato una revisione complessiva delle proprie pubblicazioni in materia di vigilanza bancaria con l'obiettivo di migliorare trasparenza, coerenza e facilità d'uso per le banche e gli altri stakeholder. Il progetto si inserisce in un più ampio programma di riforma per rendere la vigilanza bancaria europea più efficiente, efficace e orientata al rischio.



La revisione ha preso in esame circa 130 guide, report, lettere e metodologie disponibili sul sito della vigilanza BCE, che esprimono aspettative di supervisione e buone pratiche in forma non vincolante. Circa 40 pubblicazioni sono state identificate come superate, obsolete o non più rilevanti e sono state eliminate, pur rimanendo accessibili per trasparenza archivistica con apposita etichetta.



Tra le revisioni già completate o in corso, la BCE ha chiarito il trattamento del management buffer nella Guida all'ICAAP: "il management buffer non costituisce un requisito di vigilanza" ma rappresenta la valutazione della banca sul capitale necessario per sostenere il proprio modello di business. Sono stati inoltre rimossi i riferimenti al credit conversion factor dalla Guida ai modelli interni – in attesa delle linee guida EBA in materia – e quelli alla credit valuation adjustment da due guide per allineamento al CRR III.



Tra le revisioni più approfondite, la Draft guide on governance and risk culture sarà sostituita da un report sulle buone pratiche, atteso nel primo trimestre 2027 dopo il completamento delle linee guida EBA sulla governance interna. La Guida alle domande di autorizzazione sarà aggiornata entro il terzo trimestre 2026. La Guida sull'aggregazione dei dati di rischio e il reporting sarà rivista entro fine 2026, con chiarimenti sull'ambito di applicazione del framework di governance dei dati e sull'architettura integrata dei dati. Anche la Guida alle ispezioni in loco e la Guidance sulle leveraged transactions sono sotto revisione, con completamento atteso entro fine 2026.



La BCE ha infine aggiornato la classificazione delle pubblicazioni di vigilanza sul proprio sito per chiarire la natura e l'utilizzo dei diversi strumenti – guide, report, lettere e metodologie – e garantire coerenza con il quadro giuridico europeo.

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