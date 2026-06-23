La presidente UPB Lilia Cavallari confermata alla guida dell’EU IFIs Network

(Teleborsa) - Lilia Cavallari, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), è stata confermata oggi per un secondo mandato nel ruolo di presidente del Network degli Istituti di bilancio indipendenti della UE, EU IFIs (EU Independent fiscal institutions).



L'EU IFIs Network, istituito nel 2015, riunisce oggi 32 organismi indipendenti di vigilanza fiscale dei Paesi dell'Unione europea (in alcuni Paesi operano più istituzioni indipendenti con funzioni di vigilanza fiscale che partecipano al Network) e costituisce la principale sede di cooperazione tra gli organismi di bilancio indipendenti, che condividono l’obiettivo di rafforzare il quadro comune delle regole di bilancio, aumentare la trasparenza e favorire la programmazione economica.



Cavallari, presidente dell’UPB dal 2022 e professore ordinario di Economia all’Università Roma Tre, era stata chiamata a presiedere il Network per il precedente mandato nel giugno 2024.

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