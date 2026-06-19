Banche, Elderson (BCE): frammentazione resta vincolo principale alla competitività europea

Il dato: l'80% dei prestiti resta confinato nei mercati domestici.

(Teleborsa) - In un'intervista all'evento "Competitiveness for growth" organizzato dall'Associazione bancaria spagnola, Frank Elderson, membro del Comitato esecutivo della BCE e vicepresidente del Consiglio di vigilanza, ha individuato nella frammentazione del mercato bancario europeo il principale ostacolo alla competitività del settore. "La verità è che l'Europa manca ancora di mercati bancari realmente integrati", ha dichiarato Elderson, fornendo dati concreti sulla portata del problema: "Circa l'80% dei prestiti bancari viene concesso a famiglie e imprese nei paesi d'origine delle banche, meno del 2% dei depositi è detenuto a livello transfrontaliero, e l'attività di fusione transfrontaliera è calata bruscamente rispetto ai livelli pre-crisi".



Per Elderson, "la persistente frammentazione dei mercati bancari UE resta il vincolo principale che impedisce alle banche di raggiungere scala, efficienza e di sostenere pienamente l'economia europea". Una valutazione condivisa, ha sottolineato, da tutte le banche centrali dell'area euro: "C'è una risposta chiara, sostenuta da tutte le banche centrali dell'area euro: rafforzare la competitività dipende in modo cruciale da maggiore integrazione".



Su questa base, Elderson ha indicato la strada da seguire: "Qualsiasi agenda seria sulla competitività deve iniziare con una tabella di marcia vincolata nel tempo verso il completamento del Mercato Unico. Nel settore bancario questo significa che l'area euro deve funzionare molto di più come un'unica giurisdizione ai fini della regolamentazione finanziaria, con capitale e liquidità in grado di fluire liberamente all'interno dei gruppi bancari transfrontalieri".



Per superare l'attuale stallo, ha aggiunto, serve "un progresso sincronizzato sugli elementi fondamentali dell'unione bancaria - soprattutto passi concreti verso un Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi con una tempistica chiara - insieme a mercati dei capitali più profondi attraverso l'avanzamento dell'unione del risparmio e degli investimenti".



Elderson ha collegato il tema della frammentazione a quello più ampio della produttività: "In definitiva, rivitalizzare la competitività in Europa dipende in modo cruciale dal rafforzare contemporaneamente l'economia reale e l'architettura finanziaria. In parole semplici: l'Europa deve diventare più brava a trasformare il risparmio in investimento, l'investimento in innovazione, e l'innovazione in produttività". Questo, ha precisato, richiede "mercati dei capitali più profondi, un'unione bancaria completata, un Mercato Unico più integrato, una più rapida diffusione delle tecnologie digitali e dell'IA, e la scala necessaria affinché le imprese possano crescere oltre i confini nazionali."

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