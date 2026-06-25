Vigilanza BCE, Buch: AI amplifica vulnerabilità se molte istituzioni usano stessi modelli

(Teleborsa) - "Dal punto di vista macroprudenziale, la rapida adozione dell'AI nel settore finanziario può avere implicazioni significative per la stabilità finanziaria, e la BCE sta pertanto monitorando i rischi ad essa correlati. Questi rischi possono emergere man mano che l'AI viene ampiamente adottata da diverse entità finanziarie che si affidano a un numero ristretto di fornitori di tecnologia". Lo ha affermato Claudia Buch, presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), in una lettera di risposta alle domande di un europarlamentare.



"Sebbene l'AI possa favorire l'efficienza e l'individuazione dei rischi, potrebbe amplificare le vulnerabilità esistenti qualora molte istituzioni si affidassero agli stessi modelli, dati, infrastrutture cloud o fornitori terzi - ha aggiunto - I rischi legati all'IA potrebbero diventare sistemici se i malfunzionamenti di strumenti di IA ampiamente utilizzati colpissero simultaneamente molte imprese o se la dipendenza da un numero limitato di fornitori di tecnologia creasse esternalità "too-big-to-fa". La BCE continua pertanto a valutare gli sviluppi dell'IA attraverso il monitoraggio della stabilità finanziaria e la vigilanza macroprudenziale, in coordinamento con le autorità europee, nazionali e internazionali".



"Finora, le autorità macroprudenziali hanno ritenuto che l'utilizzo degli strumenti macroprudenziali attualmente disponibili non rappresenti la risposta più adeguata al rischio informatico - ha sottolineato Buch - La BCE è membro del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e del FSB, che stanno lavorando attivamente su questo tema".

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