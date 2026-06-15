BCE estende l'indagine sul credito privato. Oltre 20 le banche coinvolte

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea ha raddoppiato il numero di banche oggetto di un'indagine sui legami con il credito privato. Sarebbero ora più di 20 gli istituti a cui la BCE ha chiesto maggiori dettagli sulle loro esposizioni, secondo quanto riferito da fonti informate raggiunte da Bloomberg.



Sebbene il monitoraggio della BCE si basi su attività analoghe svolte negli ultimi due anni, l'attenzione sul settore si è intensificata negli ultimi mesi, in quanto diversi fondi sono stati costretti a imporre limiti ai prelievi. L'autorità di vigilanza è preoccupata per le carenze nel modo in cui le banche tradizionali contabilizzano la propria esposizione al credito privato, nonostante questo settore sia di dimensioni inferiori nell'area euro rispetto agli Stati Uniti.



L'esposizione al credito privato in Europa è dominata da quattro istituti di credito: Deutsche Bank , Barclays , BNP Paribas e HSBC Holdings , che rappresentano quasi i due terzi del totale del settore, secondo Bloomberg Intelligence. Tuttavia, si tratta di "un rischio gestibile", dato che le esposizioni dichiarate rappresentano solo il 2,3% dei prestiti, come affermato da BI il mese scorso.



Secondo il membro del Consiglio di vigilanza della BCE Sharon Donnery, "le esposizioni rimangono relativamente contenute rispetto ad altri attivi nei bilanci delle banche, ma sono in forte crescita", e ha aggiunto che "La questione chiave non è solo l'entità di queste esposizioni, ma anche la capacità delle banche di aggregarle correttamente". Ciò significa identificare quando le banche concedono prestiti insieme ai fondi di credito privato e quando si verificano sovrapposizioni di esposizioni tra fondi, investitori e società in portafoglio, ha spiegato. "Le carenze in questo ambito possono rendere più difficile per le banche identificare concentrazioni, correlazioni e canali di trasmissione in situazioni di stress", ha aggiunto Donnery.

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