L'ESMA avvia una consultazione sulle linee guida riviste per ciclo T+1

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari dell'UE, ha avviato una consultazione sulle linee guida aggiornate relative alle procedure standardizzate e ai protocolli di messaggistica. Questa revisione rientra nell'ambito delle attività dell'ESMA a supporto degli operatori di mercato nella preparazione alla transizione al ciclo di regolamento T+1.



Gli aggiornamenti sono volti a rendere la comunicazione post-negoziazione più rapida, chiara e uniforme in tutta l'UE. Essi recepiscono le modifiche proposte nella relazione finale dell'ESMA sulle modifiche agli standard tecnici di regolamentazione (RTS) in materia di disciplina di regolamento e supportano le imprese nel rispetto delle tempistiche più stringenti previste per la transizione al ciclo T+1.



Le principali modifiche includono: l'obbligo di utilizzare canali di comunicazione elettronici standardizzati e gli standard internazionali di messaggistica; l'eliminazione dei riferimenti a metodi di comunicazione non elettronici e non leggibili automaticamente, come le allocazioni e le conferme verbali, salvo in caso di interruzioni tecniche temporanee.



Le linee guida riviste dovrebbero essere applicate a partire dal 7 dicembre 2026, in linea con la data prevista di applicazione dei nuovi requisiti proposti per le allocazioni e le conferme ai sensi del Regolamento tecnico di regolamentazione (RTS) sulla disciplina di regolamento.



La consultazione precede l'approvazione formale del RTS da parte della Commissione, al fine di dare alle parti interessate un tempo adeguato per presentare i propri commenti e prepararsi all'implementazione. Le parti interessate sono invitate a presentare i propri commenti entro il 7 luglio. L'ESMA prenderà quindi in considerazione i commenti ricevuti e prevede di pubblicare la relazione finale, comprensiva delle linee guida aggiornate, entro ottobre 2026. La transizione normativa al regolamento T+1 entrerà in vigore l'11 ottobre 2027.



(Foto: ESMA)

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