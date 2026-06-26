Milano 17:35
51.265 -1,00%
Nasdaq 18:40
29.307 -0,45%
Dow Jones 18:40
51.948 +0,05%
Londra 17:35
10.508 -0,21%
Francoforte 17:35
24.671 -1,29%

Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 1,00%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 51.265,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 1,00%
Ribasso per Milano, in flessione dello 1,00%, termina le contrattazioni a 51.265,35 punti.
Condividi
```