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Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 1,00%
Il FTSE MIB archivia la giornata a 51.265,35 punti
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26 giugno 2026 - 17.39
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Ribasso per Milano, in flessione dello 1,00%, termina le contrattazioni a 51.265,35 punti.
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