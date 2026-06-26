Cannes Lions 2026, a Plenitude un oro, un argento e due bronzi con "Dark Mode Ads"

(Teleborsa) - Plenitude ( Gruppo Eni ) ha ottenuto quattro riconoscimenti ai Cannes Lions International Festival of Creativity 2026 con il progetto Dark Mode Ads, ideato in collaborazione con l'agenzia creativa LePub. L'iniziativa ha conseguito un oro, un argento e due bronzi.



Il progetto è pensato per contribuire a ridurre l'energia consumata dagli annunci digitali LED nei negozi Plenitude in Italia e nelle campagne pubblicitarie della società anche in Spagna e in Francia. Il principio alla base di Dark Mode Ads è la reinterpretazione della comunicazione digitale a partire dalla cosiddetta dark mode, comportamento già diffuso tra gli utenti, trasformato in una soluzione per ridurre i consumi energetici degli schermi LED.



Il riconoscimento principale è l'oro nella categoria Media (Market Disruption), che premia i brand capaci di adattare in modo creativo la propria strategia in risposta a dinamiche locali, regionali o globali. Sempre nell'ambito Media, Plenitude ha ottenuto un bronzo nella categoria Corporate Purpose & Social Responsibility, dedicata ai progetti che affrontano temi sociali, etici e ambientali.



A questi si aggiungono un argento nella categoria Outdoor (Standard Site), per l'utilizzo degli spazi urbani e dei circuiti DOOH (Digital Out of Home), e un bronzo nella categoria Creative B2B (Innovative Use of Content), che riconosce l'efficacia della campagna anche in ambito business.



L'iniziativa è nata da un intervento sugli schermi LED nelle vetrine dei punti vendita Plenitude in Italia, per poi estendersi ai circuiti di affissione digitale LED, parte integrante dei piani media della società.



"Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento: Dark Mode Ads nasce dall'intersezione tra il mondo dell'energia, della tecnologia e della comunicazione. E' un'iniziativa in cui la missione di Plenitude, anche come Società Benefit, si concretizza e si mette a disposizione di altri brand", ha commentato Giorgia Molajoni, Chief Technology and Communication Officer di Plenitude.



Oltre ai premi, Plenitude è stata inserita in sette shortlist, nelle categorie Creative B2B (Market Disruption e Brand Experience), Outdoor (Displays e Technology), Innovation (Environmental Innovation) e Sustainable Development Goals (Sustainable Cities and Communities e Responsible Consumption and Production).





Condividi

```