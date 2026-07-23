Plenitude, ok della Commissione UE al controllo congiunto da parte di Eni e Ares

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Eni Plenitude da parte di Eni , entrambe italiane, e di Ares Management Corporation, società statunitense. L'operazione riguarda principalmente il settore energetico.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, dato che il nuovo azionista di controllo congiunto non opera negli stessi mercati o in mercati verticalmente correlati della joint venture. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

Condividi

```