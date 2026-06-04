MPS, collocato bond senior preferred da 500 milioni di euro. Ordini per 2 miliardi

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria Senior Preferred Unsecured, a tasso fisso con durata 3 anni (scadenza 2029) e opzione di rimborso anticipato dopo 2 anni, per un importo pari a 500 milioni di euro.



L'operazione ha registrato una raccolta ordini pari a circa 2 miliardi di euro grazie a un elevato interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali. La cedola fissa annuale è pari a 3,25% e il prezzo di re-offer è pari a 99,853%, corrispondente ad uno spread di 50bps sopra il mid-swap, ben al di sotto dell'indicazione iniziale di area 80bps e al livello più stretto per emissioni senior di BMPS.



La domanda è stata caratterizzata da un'ampia diversificazione, sia per tipologia di investitori, sia per area geografica con ordini provenienti principalmente da Regno Unito (26%), Italia (16%), Spagna e Portogallo (16%), Francia (15%) e altri Paesi europei (27%).



Il rating atteso è Baa3 da parte di Moody's, BBB- da parte di Fitch e BBB da parte di Morningstar DBRS. L'obbligazione sarà inoltre quotata presso la Borsa di Lussemburgo. BMPS, Citi , Mediobanca , NatWest , Société Générale , UBS e UniCredit hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.

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