Campari, Tender Offer su obbligazioni da 550 milioni di euro con cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027

Annunciata anche emissione di nuove obbligazioni per un importo previsto di 500 milioni

(Teleborsa) - Campari Group ha annunciato l’invito rivolto ai portatori delle proprie obbligazioni da 550 milioni di euro con cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027 a offrire in vendita, per l’acquisto da parte della Società contro pagamento cash, tutte o in parte, secondo i termini e alle condizioni stabilite nel memorandum relativo all’offerta di acquisto del 9 giugno 2026 (il Tender Offer Memorandum) predisposto in relazione a tale invito (l’Offerta).



La Società annuncia inoltre la propria intenzione di emettere, subordinatamente alle condizioni di mercato, una serie di nuove obbligazioni denominate in euro, per un importo nominale previsto pari a 500 milioni, nell’ambito del proprio programma Euro Medium Term Note da 2 miliardi. È previsto che venga presentata domanda affinché le Nuove Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e iscritte nel relativo Listino Ufficiale, nonché ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il mercato regolamentato di Borsa Italiana) e iscritte nel Listino Ufficiale di Borsa Italiana.



L’eventuale accettazione per l’acquisto delle Obbligazioni validamente offerte nell’ambito dell’Offerta è subordinata al completamento con successo (a esclusiva discrezione della Società) dell’emissione delle Nuove Obbligazioni (la Condizione di Nuova Emissione).



La Società si riserva il diritto di rinunciare in qualsiasi momento a una o a tutte le condizioni dell’Offerta (inclusa la Condizione di Nuova Emissione).



Lo scopo dell’Offerta, in combinazione con l’emissione delle Nuove Obbligazioni, è quello di gestire in modo proattivo le prossime scadenze di rimborso della Società e di ottimizzare il profilo di scadenza del debito.



In relazione all’Offerta, la Società ha nominato BNP PARIBAS e Deutsche Bank quali Dealer Manager.



In relazione all’emissione prevista delle Nuove Obbligazioni, la Società ha nominato BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo e UniCredit quali Joint Lead Manager.

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