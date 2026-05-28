CDP colloca emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro. Ordini per 3,6 miliardi

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha collocato una nuova emissione obbligazionaria dal valore nominale di 750 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali. L'emissione, che ha una durata di 5 anni, ha registrato un significativo interesse da parte del mercato, con ordini che hanno raggiunto 3,6 miliardi di euro, pari a oltre 4 volte l'offerta, provenienti da più di 80 investitori.



L'operazione si inserisce nel quadro del Piano Strategico 2025-2027, che prevede, tra gli obiettivi prioritari, il rafforzamento dell'accesso ai mercati dei capitali e la diversificazione e l'ampliamento della base di investitori. La componente di investitori internazionali è stata significativa e pari al 93% dell'allocazione complessiva. L'operazione ha registrato un'ampia diversificazione geografica tra le più alte mai rilevate, sono infatti pervenuti ordini da Regno Unito (21%), Iberia (14%), Francia (14%), DACH (11%), Olanda e Lussemburgo (11%), Paesi Nordici (8%), Asia (6%), Medio Oriente (5%) e Grecia (1%).



Il titolo, con durata quinquennale (scadenza a giugno 2031), presenta una cedola fissa annua lorda pari a 3,250%. Il rating atteso dell'emissione è BBB+ per S&P, BBB+ per Fitch e BBB+ per Scope.



Banca Akros, BNP Paribas , Deutsche Bank , Goldman Sachs , Intesa Sanpaolo , Santander e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell'operazione.

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