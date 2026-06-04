MaxiMall, finanziamento in pool da 125 milioni euro per due operazioni tra Bari e Pompei

(Teleborsa) - UniCredit , insieme a BNL BNP Paribas , Banca Monte dei Paschi di Siena , Banco BPM e Intesa Sanpaolo , interviene su due distinti progetti MaxiMall di Bari e Pompei con un impegno complessivo di 125 milioni di euro, destinato a incidere su occupazione, servizi e dinamiche delle filiere locali.



Le operazioni interessano due asset del gruppo IRGENRE/NEGRI, distinti per grado di maturità ma complementari nella traiettoria industriale: da un lato MaxiMall Bari, realtà già stabilizzata nel contesto urbano pugliese; dall'altro MaxiMall Pompei, iniziativa in fase evolutiva, con una marcata proiezione verso i flussi turistici e l'economia dei servizi.



Nel dettaglio, a Bari sono allocati 15 milioni di euro, concessi da UniCredit e BNL BNP Paribas, funzionali al rafforzamento dell'asset. Il centro, con circa 15 mila metri quadrati di superficie lorda affittabile, si colloca tra i principali poli commerciali dell'area metropolitana, con ricadute occupazionali già consolidate lungo la catena del valore.



Di ben altra scala l'intervento su Pompei, cui sono destinati 110 milioni di euro, concessi da UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM e Intesa Sanpaolo, per il completamento e la valorizzazione del complesso. L'infrastruttura, che supera i 53 mila metri quadrati di superficie, integra funzioni commerciali, intrattenimento e ospitalità in un'area ad alta intensità turistica, a ridosso del sito archeologico.



"Il rafforzamento degli asset MaxiMall rappresenta un passaggio chiave per consolidare la nostra presenza e sostenere una crescita coerente con l'evoluzione dei territori", osserva Paolo Negri, CEO del Gruppo Irgenre, evidenziando la centralità dell'equilibrio finanziario nel sostenere progetti a lungo ciclo.



"Il credito, in questo contesto, assume una funzione abilitante - ha detto Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit - Non si limita a sostenere l'iniziativa, ma contribuisce a strutturare percorsi di sviluppo che generano occupazione e rafforzano il tessuto economico locale".

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