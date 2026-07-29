Acinque, utile semestrale sale a 16,2 milioni di euro con miglioramento gestione finanziaria

(Teleborsa) - Acinque , utility quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi delle vendite consolidate pari a 305,6 milioni di euro, in flessione rispetto al corrispondente semestre del 2025 (329,8 milioni di euro) principalmente come conseguenza della flessione dei volumi di vendita gas legata all’andamento della base clienti, oltre che al contenimento dei consumi, solo parzialmente compensato dall’incremento sul fronte della vendita di energia elettrica.



Il Margine Operativo Lordo è pari a 57 milioni di euro che risulta in lieve flessione rispetto al 2025 (57,9 milioni di euro nel 2025). In particolare, all’interno dell’HUB Vendita e Soluzioni Energetiche, l’Area Operativa Vendita riflette una contrazione nel gas per minori punti serviti e volumi venduti anche riconducile alla forte pressione competitiva e un incremento nell’energia elettrica per dinamiche legate alla marginalità ed efficientamento base costi. Il Risultato Netto, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, risulta positivo e pari a 16,2 milioni di euro, in incremento rispetto al corrispondente periodo 2025 (15,5 milioni di euro) grazie al miglioramento della gestione finanziaria.



Gli investimenti del Gruppo, complessivamente realizzati nel primo semestre 2026, sono pari a 33,9 milioni di euro, in incremento rispetto al corrispondente periodo del 2025 (23,6 milioni di euro), e di questi il 64% è ammissibile ai sensi della Tassonomia UE.



Al 30 giugno 2026 l’Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a 161,6 milioni di euro in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2025 (170,3 milioni di euro), valore che conferma la solidità finanziaria del Gruppo. Il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e Patrimonio Netto (leverage), in correlato miglioramento, è pari a 0,31 (0,33 al 31 dicembre 2025). Il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA è pari a 1,67 (1,74 al 31 dicembre 2025).



Acinque ritiene di mantenere anche per il 2026 risultati positivi, seppur più contenuti rispetto alle performance di business ottenute nel 2025, e di perseguire una politica di accelerazione degli investimenti anche grazie alla politica di disciplina finanziaria che sostiene la solidità finanziaria del Gruppo.

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