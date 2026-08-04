IGD SIIQ, utile netto ricorrente sale a 24,1 milioni (+21,7%). Guidance rivista al rialzo

(Teleborsa) - IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ ha chiuso il primo semestre con ricavi netti da attività locativa freehold a 50,6 milioni di euro (+4,1% like for like), mentre il valore del portafoglio core Italia è salito a 1.574,4 milioni di euro (+0,6% like for like). Gli oneri finanziari netti adjusted sono scesi a 20,5 milioni di euro (-14,9%), consentendo un Fund From Operations di 24,1 milioni (+21,7%) e un utile netto di Gruppo di 20,6 milioni.



"Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo semestre del 2026, che confermano la solidità del nostro business e la capacità di IGD di generare una crescita robusta e costante", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Roberto Zoia. "Alla luce dei risultati conseguiti, rivediamo al rialzo la guidance per l'esercizio 2026, prevedendo un Utile netto ricorrente (FFO) di almeno 46 milioni di euro, in crescita dell'11,7% rispetto al 2025".



Sul fronte del leasing, il tasso di occupancy medio gallerie più ipermercati in Italia si attesta al 96,22% (+13 bps sul trimestre), con 92 contratti sottoscritti nel semestre e un upside sui canoni del +0,9%. Prosegue il piano di dismissioni del portafoglio rumeno, con tre asset ceduti per 10,7 milioni di euro, mentre sono in corso trattative per ulteriori cessioni per circa 15 milioni. Si è inoltre completata la vendita dell'intero comparto residenziale del progetto Porta a Mare Waterfront di Livorno.



Il Net Debt/EBITDA si attesta a 8,0x, con un Loan to Value sceso al 43,2% (-30 bps) e un costo medio del debito ridotto al 4,8% (dal 5,1% di fine 2025), grazie al rifinanziamento green da 165 milioni perfezionato a febbraio.



A maggio la società ha distribuito un dividendo di 0,15 euro per azione, per un totale di 16,6 milioni di euro.

Condividi

```