IDNTT: investitori istituzionali rafforzano la quota, acquistate 190.000 azioni ordinarie

(Teleborsa) - IDNTT AI.Tech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, comunica l’acquisto da parte di importanti investitori istituzionali di complessive n. 190.000 azioni ordinarie di titolarità del CEO Christian Traviglia (tramite la TRAVIGLIA S.r.l.), al medesimo prezzo con cui è stato perfezionato il collocamento del 15 giugno u.s. (Euro 2,98 p.a.).



Si arricchisce la compagine societaria di IDNTT con una solida base di investitori istituzionali che, in continuità con il successo dell’aumento di capitale perfezionato a giugno che aveva visto una domanda superiore all’offerta, confermano la piena fiducia nel CEO Christian Traviglia il quale, con la maggioranza relativa del 40,7%, mantiene la guida del Gruppo nell’esecuzione delle strategie di sviluppo e del piano industriale.



“Sono orgoglioso dello straordinario interesse che il mercato sta riconoscendo a IDNTT, a conferma del nostro percorso virtuoso avviato fin dall'IPO e della nostra capacità di esecuzione. L’aumento di capitale di giugno ha generato un overbooking importante, lasciando scoperta una parte significativa della domanda dei grandi fondi istituzionali. Con l’operazione odierna e quella di inizio luglio, abbiamo voluto dare una risposta concreta consentendo l’ingresso a nuovi investitori nel capitale di IDNTT. Ci tengo a sottolineare che queste operazioni non sono un “passaggio di testimone” ma una precisa scelta politica e strategica. Con la mia quota stabile al 40,7% e la fiducia degli investitori mantengo saldamente il timone del Gruppo per continuare a governare la crescita della nostra AI-Tech Content Factory in un mercato in continua evoluzione che deve essere capace di innovarsi e consolidarsi attorno a pochi player globali. Una precisa scelta di posizionamento condivisa con i nostri partner finanziari che hanno voluto dare fiducia alla nostra visione di futuro” - Christian Traviglia (CEO di IDNTT).

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