Eventi e scadenze del 6 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 06/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

BCE - Bollettino economico

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra le associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto dello stabilimento ex Ilva di Taranto, finalizzato ad approfondire le prospettive produttive e industriali del sito e le conseguenze sul sistema produttivo locale. Previsto girotavolo per gli operatori

Aziende:

AbitareIn - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2026

AirBnb - Risultati di periodo

Allianz - Risultati di periodo

Banca MPS - CDA: Relazione Semestrale

Banca Sistema - Appuntamento: Conference call sui risultati al 30 giugno 2026 - CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Becton Dickinson - Risultati di periodo

Commerzbank - Risultati di periodo

Dropbox - Risultati di periodo

FILA - CDA: Relazione Semestrale

FOX - Risultati di periodo

Gefran - CDA: Relazione Semestrale

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa - ore 17.40 - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026

GVS - CDA: Relazione Semestrale

Italian Exhibition Group - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026

Mediobanca - CDA: Relazione semestrale al 30.6.2026

Microchip Technology - Risultati di periodo

Neodecortech - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati finanziari - ore 10.30

OPS Retail - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Pdf Solutions - Risultati di periodo

Promotica - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Ralph Lauren - Risultati di periodo

Revo Insurance - CDA: Relazione Semestrale

Siemens - Risultati di periodo

Siemens - Risultati di periodo

Swisscom - Risultati di periodo

Toyota Motor - Risultati di periodo

Trevi - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei isultati del primo semestre 2026 con il CEO, Giuseppe Caselli e il CFO, Vincenzo Auciello - ore 10.30

TXT E-solutions - CDA: Relazione Semestrale

Unipol - CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2026

Warner Bros Discovery - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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