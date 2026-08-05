Tesmec, ricavi +12,2% ed Ebitda +14,7% nel primo semestre, confermate prospettive di crescita nel 2026

(Teleborsa) - Tesmec ha archiviato il primo semestre 2026 con ricavi a 144,2 milioni, in crescita del 12,2% annuo, trainati dalla significativa crescita del settore Energy e dall’avvio di un progressivo recupero della divisione Trenchers.



L'EBITDA si è attestato a 24,3 milioni, in progresso del 14,7% e con il relativo margine al 16,8%, rispetto al 16,5% al 30 giugno 2025, sostenuto dai volumi, da un mix favorevole e da un contributo positivo della JV della divisione Tesatura in USA, come spiega una nota.



L'EBIT è stato pari a 13,5 milioni, in crescita del 25,1%, mentre l'utile netto si è fissato a 4,5 milioni, rispetto alla perdita di 0,5 milioni registrata al 30 giugno 2025.



L'indebitamento finanziario netto si è attestato a 120,3 milioni includendo la componente IFRS16, in forte riduzione rispetto ai 146,4 milioni al 30 giugno 2025 e ai 130,4 milioni di euro al 31 dicembre 2025.



Il Portafoglio Ordini Totale è stato pari a 498,3 milioni, in crescita rispetto sia ai 416,2 milioni al 31 dicembre 2025, sia ai 396,1 milioni al 30 giugno 2025, con una crescita diffusa che interessa anche le divisioni tradizionalmente caratterizzate da una minore visibilità temporale, contribuendo a rafforzare la visibilità sui risultati e sull’evoluzione del business.



Riguardo l'outlook 2026, Tesmec conferma le aspettative di crescita dei principali indicatori economici rispetto all’esercizio 2025 e di ulteriore riduzione dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 30 giugno 2026, con un'accelerazione nel secondo semestre, supportata da un solido posizionamento competitivo e da prospettive favorevoli nei mercati Energy e Infrastrutture in cui Tesmec opera.

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