Riba Mundo sospesa da Borsa Italiana fino a nuovo avviso

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni di Riba Mundo Tecnología , società tecnologica specializzata in Big Data e attiva nel trading B2B di elettronica di consumo quotata su Euronext Growth Milan, sono sospese dalle negoziazioni fino a nuovo avviso.



La sospensione è arrivata dopo che ieri la società ha comunicato di aver ricevuto comunicazione da parte della società di revisore BDO Auditores circa la necessità di posticipare, entro il 28 luglio 2026, la data per il completamento delle attività di revisione sul bilancio di esercizio 2025. Di conseguenza, ha rimandato a data da destinarsi l'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2025.

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