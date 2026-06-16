Kruso Kapital, Consob approva il prospetto per l’ammissione a Euronext Milan

(Teleborsa) - Kruso Kapital
, società con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che, in data odierna, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha approvato il prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan (il “Prospetto Informativo” e “Euronext Milan”) delle azioni ordinarie (le “Azioni”) della Società.
L’approvazione del Prospetto Informativo da parte di Consob fa seguito al provvedimento n. 9128 con il quale Borsa Italiana, in data 15 giugno 2026, ha disposto l’ammissione a quotazione
su Euronext Milan delle Azioni (ISIN IT0005707341) della Società.
L’inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società su Euronext Milan e la contestuale esclusione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan saranno stabiliti da Borsa Italiana con apposito avviso.
Nell’ambito del processo di ammissione delle Azioni alla quotazione e alle negoziazioni su Euronext Milan (c.d. translisting): (i) Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM agisce in qualità di Listing Agent; la Società ha inoltre conferito a Banco BPM S.p.A. l’incarico di Specialista; (ii) BonelliErede agisce come deal counsel per gli aspetti legali di diritto italiano e Proença de Carvalho per gli aspetti legali di diritto portoghese connessi alla controllata PIGNUS - Crédito Económico Popular, S.A.; (iii) BDO agisce in qualità di società di revisione e advisor per l’emissione delle comfort letters per quanto concerne gli aspetti di equity capital market, piano industriale, capitale circolante, dati previsionali e sistema di controllo di gestione; (iv) Le Ali Consulting S.r.l. agisce quale consulente per la verifica dei dati extra-contabili; (v) RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. agisce quale tax advisor, sia per l’Emittente che per la controllata portoghese PIGNUS - Crédito Económico Popular, sia per l’emissione della relativa comfort letter e (vi) CDR Communication agisce quale consulente per le investor e media relations.