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Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 27/05/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 27/05/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,28 miliardi di euro, con un incremento del 25,81%, rispetto ai precedenti 3,4 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,47 miliardi.

Su 786 titoli trattati in Borsa di Milano, 364 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 380. Invariate le rimanenti 42 azioni.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
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