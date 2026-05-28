Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 27/05/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,28 miliardi di euro, con un incremento del 25,81%, rispetto ai precedenti 3,4 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,47 miliardi.Su 786 titoli trattati in Borsa di Milano, 364 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 380. Invariate le rimanenti 42 azioni.