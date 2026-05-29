Francoforte: nuovo spunto rialzista per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,02%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che ThyssenKrupp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,79%, rispetto a +5,43% del MDAX ).





La tendenza di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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