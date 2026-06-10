Eni acquista azioni proprie per 100 milioni di euro nella seconda tranche del buyback

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 1° e il 5 giugno 2026, complessivamente 4.311.291 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,14% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 23,1949 euro per azione e per un controvalore pari a 99.999.945,45 euro.



Le operazioni rientrano nella seconda tranche del programma di buyback approvato dall'Assemblea del 6 maggio 2026 e finalizzato a riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto ai dividendi.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha riacquistato 11.182.647 azioni, pari allo 0,37% del capitale sociale, per un controvalore di 259.916.527,52 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 98.010.754 azioni proprie pari al 3,24% del capitale sociale.



A Piazza Affari, intanto, la Società del Cane a sei zampe estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 23,38 euro.





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