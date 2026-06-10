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Eni acquista azioni proprie per 100 milioni di euro nella seconda tranche del buyback

Azioni proprie, Finanza
Eni acquista azioni proprie per 100 milioni di euro nella seconda tranche del buyback
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 1° e il 5 giugno 2026, complessivamente 4.311.291 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,14% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 23,1949 euro per azione e per un controvalore pari a 99.999.945,45 euro.

Le operazioni rientrano nella seconda tranche del programma di buyback approvato dall'Assemblea del 6 maggio 2026 e finalizzato a riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto ai dividendi.

Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha riacquistato 11.182.647 azioni, pari allo 0,37% del capitale sociale, per un controvalore di 259.916.527,52 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 98.010.754 azioni proprie pari al 3,24% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, la Società del Cane a sei zampe estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 23,38 euro.

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