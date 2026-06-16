De Nora amplia portafoglio tecnologie per disinfezione acque con acquisizione di ChlorGuard

(Teleborsa) - Industrie De Nora , multinazionale italiana quotata su Euronext Milan e specializzata in elettrochimica, sistemi per il trattamento delle acque e soluzioni sostenibili, ha annunciato l’acquisizione degli asset di ChlorGuard da PSI Global. ChlorGuard è specializzata in sistemi di sicurezza per la gestione dei gas impiegati negli impianti di trattamento delle acque.



Grazie a questa acquisizione, De Nora amplia il proprio portafoglio con soluzioni dedicate alla sicurezza, al monitoraggio e al contenimento dei gas tossici, rafforzando la capacità di offrire sistemi integrati per la loro gestione negli impianti di trattamento delle acque e in applicazioni complesse in settori quali Oil & Gas e Pharma.



"Leadership non significa mantenere la propria posizione, ma elevare continuamente gli standard. In qualità di leader globale nei sistemi di dosaggio del cloro stiamo effettuando investimenti mirati ad ampliare ulteriormente il nostro vantaggio competitivo e rafforzare il nostro portafoglio prodotti - ha dichiarato Marwan Nesicolaci, Chief Executive Officer di De Nora Water Technologies -. L’integrazione di ChlorGuard rafforza ulteriormente la nostra capacità di offrire ai clienti soluzioni complete per la gestione e la sicurezza dell’iniezione del cloro. Questa acquisizione riflette la nostra ambizione di guidare il mercato, promuovere l’innovazione e creare valore a livello globale, confermando Capital Controls® come punto di riferimento per il settore".

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